CHAMPIONS, Rimonta Real: 3-1 al PSG. City ok

Questi i risultati delle gare di stasera di Champions League.



REAL MADRID-PSG 3-1 - Rimonta clamorosa del Real Madrid che sotto di un gol, riesce a battere il Psg per 3-1. Doveva essere la partita di Kylian Mbappé e per un'ora lo è stata. Poi però è salito in cattedra chi, fra qualche mese, compirà 35 anni. Karim Benzema sorpassa Di Stefano nella classifica marcatori all time del Real Madrid.

MANCHESTER CITY-SPORTING CP 0-0 - Dopo la scorpacciata di reti dell'andata, finisce 0-0 il ritorno fra Manchester City e Sporting CP. Una chiusura se non altro dignitosa per i portoghesi. Per gli inglesi è qualificazione per il quinto anno consecutivo ai quarti di finale. Da segnalare i 90' concessi al terzino destro Egan-Riley, i 17' concessi al 36enne portiere Scott Carson e il gol annullato al VAR a Gabriel Jesus.