CHAMPIONS, Psg e Chelsea le prime semifinaliste

Sono il Chelsea di Tuchel e il Psg di Pochettino le prime due squadre a qualificarsi alle semifinali della Uefa Champions League. Gli inglesi, dopo il 2-0 dell'andata, hanno perso per 1-0 a Stamford Bridge contro il Porto (rete di Taremi al 94') e dunque hanno potuto strappare il pass per il turno successivo in virtù delle reti sgnate in straserta. Stessa sorte più o meno al Parco dei Principi dove il Psg va ko 1-0 contro il Bayern (rete di Choupo-Moting al 40') ma passa lo stesso il turno in virtù del successo per 3-2 di sei giorni fa all'Allianz Arena. Domani in programma gli altri due ritorni dei quarti di finale, ovvero Borussia D.-Manchester City (1-2 all'andata) e Liverpool-Real Madrid (1-3).