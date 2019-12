CHAMPIONS, Milik ne fa 3 e il Napoli vola agli ottavi

Una partita senza storia al San Paolo, dove il Napoli schiaccia 4-0 il Genk e si qualifica agli ottavi di finale. Un primo tempo stellare per il rientrante Arek Milik, autore di una tripletta: in gol al 3', al 26' e al 38'. Poi il rigore di Mertens a chiudere i conti nei secondi quarantacinque minuti. Operazione compiuta dunque per Ancelotti - in attesa di conoscere il proprio futuro - anche se il Liverpool vince e concede ai partenopei solo il secondo posto del girone.