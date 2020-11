CHAMPIONS, L’Atalanta vince ad Anfield. Cade l’Inter

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, VENUTI OUT PER UN RISENTIMENTO MUSCOLARE Lorenzo Venuti sarà assente nella sfida di domani contro l'Udinese per il quarto turno di Coppa Italia. Cesare Prandelli infatti ha deciso di non convocarlo, ma alla base di questa scelta c'è, come raccolto da FirenzeViola.it, un risentimento muscolare... Lorenzo Venuti sarà assente nella sfida di domani contro l'Udinese per il quarto turno di Coppa Italia. Cesare Prandelli infatti ha deciso di non convocarlo, ma alla base di questa scelta c'è, come raccolto da FirenzeViola.it, un risentimento muscolare... NOTIZIE DI FV L'ASSO DI CESARE PER NON ROVINARE LA FESTA A ROCCO Che sofferenza anche ieri sera! Ci mancava di giocare i supplementari e non vincere, così si poteva anche evitare di andare domenica a San Siro perché non credo che avremmo smaltito molto bene sia fisicamente che mentalmente l’uscita dalla Coppa Italia.... Che sofferenza anche ieri sera! Ci mancava di giocare i supplementari e non vincere, così si poteva anche evitare di andare domenica a San Siro perché non credo che avremmo smaltito molto bene sia fisicamente che mentalmente l’uscita dalla Coppa Italia.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi