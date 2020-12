CHAMPIONS, L'Atalanta è agli ottavi con gol di Muriel

Terminate le prime tre partite di Champions League in programma oggi. La prima, col punteggio finale senza storia, è quella sospesa ieri tra PSG e Basaksehir, andata ai parigini con una rotonda cinquina. Si registra soprattutto la qualificazione agli ottavi di finale dell'Atalanta, che va a vincere all'Amsterdam ArenA di misura con il gol vittoria segnato dall'ex viola Muriel. Pari in terra danese per il Liverpool, invece. Di seguito tutti i risultati.

Ajax - Atalanta 0-1

Midtjylland - Liverpool 1-1

PSG - Basaksehir 5-1