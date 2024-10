CHAMPIONS, Italiane ko: 9' di black out per Bologna, beffa Juve

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria del Milan, per le italiane impegnate alle 21 arrivano due cocenti sconfitte, di misura e nel finale per la Juve (0-1 con lo Stoccarda) e per 2-0 per il Bologna in trasferta sul campo dell'Aston Villa.

Aston Villa-Bologna 2-0 Il Bologna di Vincenzo Italiano non riesce a strappare punti sul campo dell'Aston Villa al quale si arrende nella ripresa andando sotto di due gol nel giro di 9 minuti. Dopo lo 0-0 del primo tempo in cui Dallinga era andato vicino al vantaggio e Skorupski aveva salvato un paio di occasioni inglesi, al 55' McGinn sbloccava il risultato da calcio piazzato con il Var che giudicava regolare il gol nonostante qualche dubbio dell'arbitro, al 64' raddoppiava Duran tagliando così le gambe al Bologna. D'altronde l'Aston Villa dello specialista delle Coppe Emery è a punteggio pieno. Il Bologna è fermo ad un punto, frutto della prima gara prima delle due sconfitte consecutive.

Juventus-Stoccarda 0-1 Succede di tutto allo Juventus Stadium con i bianconeri che in un finale concitato prima salvano il pareggio poi soccombono nel recupero per 1-0. Dopo lo 0-0 del primo tempo, lo Stoccarda si è visto annullare un gol dal Var (Undar tocca di mano) ad inizio ripresa ma soprattutto nel finale fallisce l'occasione più ghiotta. L'arbitro all'83' va al Var per convincersi di un rigore su Rouault e nell'occasione ammonisce Danilo che, al secondo giallo, lascia la Juve in dieci. Ma Perin si supera parando il rigore calciato da Millot (nella foto) e salva momentaneamente il risultato. Ma è solo una gioia momentanea perché a tempo scaduto, al 92', la beffa per i bianconeri è firmata infatti da Toure. La Juve non riesce dunque a fare lo sperato en plein di vittorie rimanendo così a 6 punti in classifica.