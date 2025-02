Champions, il Milan cade a Rotterdam: vince il Feyenoord 1-0

vedi letture

Il Feyenoord dell'ex Fiorentina David Hancko fa il colpaccio e batte il Milan in casa nell'andata dei sedicesimi di finale di Champions League. Decide la sfida una rete di Paixao dopo pochi minuti con la complicità di Maignan che forse ingannato dalle condizioni del campo si lascia sfuggire un tiro piuttosto semplice da leggere. La squadra di Conceicao fa fatica a reagire e non trova il colpo che avrebbe permesso di arrivare al ritorno con più tranquillità ma è chiaro che a San Siro sarà un'altra partita. Seconda sconfitta per un'italiana dopo il 2-1 dell'Atalanta contro il Club Brugge.