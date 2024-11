CHAMPIONS, Gli 11 delle italiane in campo alle 21:00

FirenzeViola.it

Questo martedì di Champions League mette in campo tre italiane, entrambe impegnate a partire dalle 21:00. Al Dall'Ara il Bologna di Italiano accoglie l'insidioso Monaco, ancora imbattuto nella competizione e a quota 7 punti. Per il Milan complicatissima trasferta al Bernabeu contro un Real Madrid in cerca di riscatto dopo la beffa subita alla cerimonia del Pallone d'Oro. La Juventus, infine, se la vedrà sul campo del Lille per riscattare la sconfitta con lo Stoccarda. Queste le formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lukumi, Miranda; Freuler, Moro; Iling-Junior, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Venderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Magassa, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. Allenatore: Adolf Hutter.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vázquez, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Modrić, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior. A disp.: González, Mestre; Fran García, Vallejo; Camavinga, Ceballos, Güler; Díaz, Endrick, Rodrygo. All.: Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

LILLE (4-4-2): Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Zhegrova, André, Bouaddi, Sahraoui; David, Gomes. A disp.: Mannone, Caillard, Mukau, Fernandez-Pardo, Bakker, Bayo, Costarelli, Baret, Lachaab. All.: Bruno Genesio.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cabal, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, McKennie, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.