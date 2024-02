CHAMPIONS, Bayern: prossima trasferta senza tifosi

FirenzeViola.it

In attesa della partita di ritorno con la Lazio, il Bayern Monaco sa già che, qualora dovesse passare il turno ribaltando il risultato con i biancolesti, dovrà rinunciare ai suoi tifosi in trasferta. La Uefa ha infatti deciso di sanzionare i tifosi bavaresi indisciplinati a Roma: per l'accensione di fumogeni e lancio di oggetti, è stato deciso di proibire la vendita di biglietti per i tifosi in trasferta in occasione del prossimo match. Inoltre il club è stato sanzionato con due multe, di 10.500€ per il lancio di oggetti e di 40.250€ per i fumogeni. La squadra tedesca giocherà inoltre la gara di ritorno senza Dayot Upamecano, squalificato.