CEFERIN, Non credo a boicottaggi dall'Italia

“Non credo a tentativi di boicottaggio da parte del calcio italiano”. Raggiunto dal Corriere dello Sport, il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, commenta così gli ultimi sviluppi del nostro pallone verso la ripartenza. “Nessuno vuole essere bollato come irresponsabile - spiega - le leghe nazionali stanno redigendo protocolli molto seri che ci proteggeranno, anche se il rischio zero non esiste”. Il problema è sempre il nuovo positivo. Nel corso dell’intervista, che riparte da quanto già dichiarato da Ceferin a BeIN Sports nel corso della settimana, il presidente UEFA chiarisce di ritenere fondamentali le decisioni e la responsabilità delle autorità scientifiche. Per poi tornare sulla questione di un nuovo contagio tra i calciatori ed evidenziare come “in alcuni Paesi, vedi la Germania, ci sono soluzioni più mirate a far riprendere l’attività e non a fermarla”.