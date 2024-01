CEFERIN, Gran lavoro in Italia: solo 2 club non ci appoggiano

FirenzeViola.it

Intervitstato oggi da la Repubblica, il presidente UEFA Aleksander Ceferin è tornato a parlare del tema Superlega: "La sentenza della Corte di giustizia europea una sconfitta per noi? Nient’affatto. Ripeto che il press officer ha confezionato un comunicato diverso dalle parole della sentenza: un pacco ben infiocchettato per i nostri oppositori, ma dentro non c’era nulla. La Superlega è contro ogni logica del calcio. E se nessuno la vuole, nessuno la fa. La stabilità dei club - spiega - è garantita dalle competizioni UEFA. Il 100% dei club tedeschi, inglesi e francesi, il 90% degli spagnoli, anzi tutti tranne 2, e l’80 % di quelli italiani si sono pronunciati pubblicamente contro la Superlega: è difficile organizzare una competizione senza tutti questi club".

Intanto, Ceferin non ha dubbi sull'ottimo lavoro che si sta svolgendo nel nostro Paese per combattere la Superlega: "Solamente 2 club in Serie A non ci hanno appoggiato, e tra questi non c’è la Juventus. I dirigenti del calcio italiano stanno facendo del loro meglio".