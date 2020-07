CECCARDI, Legge Franchi può essere condivisa

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, LEGA, BARONE-SETTI: NESSUN ELETTO IN DUE TURNI Niente elezione a consigliere di Lega per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il dirigente viola e il presidente del Verona Maurizio Setti non sono riusciti a prevalere nel ballottaggio che li vedeva... Niente elezione a consigliere di Lega per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il dirigente viola e il presidente del Verona Maurizio Setti non sono riusciti a prevalere nel ballottaggio che li vedeva... NOTIZIE DI FV TOP FV, È (OVVIAMENTE) CHIESA IL MVP DI IERI SERA È indiscutibilmente Federico Chiesa il più votato per il premio di miglior giocatore della Fiorentina nella straripante vittoria di ieri sera contro il Bologna. Dopo oltre 500 voti, il classe '97, autore di tre reti e di una prestazione... È indiscutibilmente Federico Chiesa il più votato per il premio di miglior giocatore della Fiorentina nella straripante vittoria di ieri sera contro il Bologna. Dopo oltre 500 voti, il classe '97, autore di tre reti e di una prestazione... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi