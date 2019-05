CASTROVILLI, Social: saluta e ringrazia Cremona

Gaetano Castrovilli ringrazia la Cremonese e saluta tutti tramite il suo account ufficiale Instagram. Infatti il fantasista italiano tornerà momentaneamente alla Fiorentina in vista di sviluppi futuri. Queste le belle parole del giocatore: "Per prima cosa vi ringrazio per avermi sostenuto e fatto sentire a casa sia nei momenti belli e in quelli brutti e difficili: di questo ve ne sarò sempre grato.“Cremona” è stata fondamentale per il mio percorso di crescita. Impossibile dimenticare il mio primo gol da professionista,soprattutto in uno stadio come lo Zini. Desidero ringraziare la società per avermi dato la fiducia in questi due anni; tutti gli allenatori che mi hanno allenato, ai quali devo la mia crescita calcistica e umana;tutto lo staff medico e tutta la società US CREMONESE; i miei compagni, dei quali sentirò la mancanza.Ringrazio ancora questa città. GRAZIE DI CUORE A TUTTI, è un grandissimo in bocca al lupo ai miei compagni e alla società per il proseguo del loro percorso".