CASTROVILLI, Puntiamo al massimo, sto migliorando

Il centrocampista Gaetano Castrovilli, autore del gol che ha regalato la vittoria alla Fiorentina contro il Torino, si è concesso ai microfoni di Sky Sport: "Devo ringraziare il mister, perché dopo ogni allenamento mi fermo a fare inserimenti e a calciare in porta. Sto migliorando molto. La dieci? Per me è un grandissimo onore, l'hanno indossato giocatori fantastici. Penso sempre a migliorarmi e ad entrare spensierato. Dedica del gol? Alla mia ragazza, lo aspettava da tanto tempo. Obiettivi? Siamo una squadra forte, ma pensiamo partita dopo partita. Quello che arriverà, arriverà: noi puntiamo al massimo. Dovevamo continuare come avevamo finito, oggi l'abbiamo fatto. Dobbiamo dare tutto".