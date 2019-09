CASTROVILLI, ACF vuole blindarlo: il contratto...

Gaetano Castrovilli è una delle sorprese di questo avvio di stagione della Fiorentina. Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino malgrado le sconfitte contro Napoli e Genoa è stato fra i migliori in campo. Proprio per questo la società è intenzionata a prolungare il suo contratto che scade nel 2021. L'incontro potrebbe avvenire già entro fine mese, Pradè vuole blindare il gioiello che nel marzo 2016 portò in viola in prestito per il Torneo di Viareggio. In estate sono arrivate almeno quattro offerte di club che lo avrebbero voluto: Spal, Bologna, Parma ma soprattutto Genoa. Proposte di prestito ma anche a titolo definitivo fino ad un valore intorno ai dieci milioni di euro. Anche se la Fiorentina non ha mai preso in considerazione di cederlo.

