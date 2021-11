CASTELLACCI, Rientro di Nico non sarà veloce

Il dottor Enrico Castellacci ha detto la sua sulla situazione legata a Nicolas Gonzalez: "Non eravamo più abituati o forse mentalmente non credevamo più che si potessero creare situazioni del genere. Però questo virus resta fortemente infettivo e può infettare anche i vaccinati. È strano che abbia contratto così forte il virus nonostante la doppia dose, ma non possiamo mai essere sicuri di nulla. Probabilmente senza vaccino sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva: è sempre importante vaccinarsi, anche con la terza dose. Nel calcio come nella vita normale. La situazione di Nico Gonzalez non è incredibile, ma certo anomala. Però ne uscirà. Io proposi il green pass anche per i giocatori. Il problema per Nico però è quando potrà recuperare".

Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare per il suo recupero?

"È molto semplice: se un giocatore è asintomatico chiaramente ha molta più facilità a rientrare. Quando ci sono sintomi invece, non possiamo allinearci ai soliti test di idoneità, bisogna andare a visualizzare se questo virus non abbia creato problematicità ad altri organi. Comunque c'è un protocollo della Federazione che impone controlli più severi e puntigliosi per chi attraversa il Covid complicato. Per questo il suo rientro non sarà veloce".

Poi ci sono gli allenamenti...

"C'è anche questo. Non sarà pronto dal giorno dopo, ci vorrà un po' per tornare in forma. E il Covid lascerà un po' di strascichi".