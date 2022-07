CASTELLACCI, Ho visto tanto entusiasmo per i viola

Enrico Castellacci, storico medico dell'Italia, è intervenuto per parlare della Fiorentina: "Ho visto tanto entusiasmo per la squadra, ma mi dispiace non aver incrociato Italiano perché mi piace molto. Penso che abbia un grande carattere, voglia di fare ed anche che sia molto preparato. I viola sono un'ottima squadra, hanno un allenatore in gamba ed è giusto che ci sia fiducia ed entusiasmo nei confronti del gruppo".

Come si affronta una stagione con il Mondiale in inverno?

"I prepratori atletici dovranno trovare la giusta preparazione insieme ai medici perché i due periodi saranno ben distinti. Nel periodo intermedio non si dovranno verificare defaillance. Non scordiamoci che chi va al Mondiale gioca e ad alta intensità, quindi avrà uno status diverso rispetto a chi non andrà in Qatar. Si devono giocare secondo me partite a livello agonistico per mantenere lo stato fisico adeguato, sperando non ci siano infortuni, eventualità comunque possibile".

Cosa ne pensa degli acquisti in anticipo della Fiorentina?

"La società è adeguata alla linea che sta adottando. Credo che i viola siano partiti con il piede giusto, sia dal punto di vista mentale-fisico che da quello strategico".