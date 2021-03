CASTAGNER, Capisco Prandelli. Fare l'allenatore...

L'allenatore e dirigente sportivo Ilario Castagner ha parlato nell'intervista a Tuttomercatoweb.com anche di Cesare Prandelli: "Capisco Cesare. Il nostro lavoro è molto particolare, stressante. E io l'ho accusato seriamente un paio di volte durante la partita. In una circostanza ebbi addirittura una scarica sul cervello e pensavo di esserci rimasto e invece poi feci tutti i controlli e per fortuna passò velocemente. Allenavo il Perugia, giocavamo a Udine e stavamo vincendo. Ci fu un passaggio di un giocatore che fu intercettato da un avversario che si stava involando verso porta e io urlai: "No..." E poi ecco come un fulmine sul cervello, che mi ha lasciato accasciato. Mi portarono negli spogliatoi, sul lettino dei massaggi e poi mi sono ripreso. Prandelli, dice che è un altro calcio e in effetti ci sono tanti cambiamenti rispetto al passato tra cui i social. Se non vuole star male non vanno seguiti. Ci metti volontà, energia e dai il massimo: se poi i risultati non arrivano capita di dare le dimissioni".