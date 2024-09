CASSANO, Pradè uno dei pochi onesti nel mondo del calcio

FirenzeViola.it

Durante una diretta su Viva el Futbol, canale online gestito insieme agli amici Lele Adani e Nicola Ventola, Antonio Cassano ha parlato del recente mercato della Fiorentina: "Pradè lo conosco da tanto, non ha bisogno di soldi, è una delle poche persone oneste e si fida di chi gli sta accanto . Però non ho capito molto il meccanismo e alcune scelte fatte, secondo me hanno seguito soprattutto il volere dell'allenatore. Ci sono alcuni giocatori che nel 3-4-2-1 fai fatica a valorizzare.

Sono Beltran e Ikoné, due che con il mercato fatto rischiano di perdersi. Poi non ho capito neanche il perché degli acquisti a centrocampo. Da Bove a Cataldi, ma anche Richardson, che mi piace comunque".