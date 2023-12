CASINI, Su stadi grave ritardo, A Firenze centro sportivo top

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - "In Italia c'è un forte problema di stadi e impianti per i giovani del calcio. Abbiamo avuto risultati a Firenze con un centro ai massimi livelli europei ma la maggior parte dei club hanno limitazioni esagerate. Il calcio può fare molto e invece sugli stadi siamo in grave ritardo, per motivi economici e anche culturali". Lo ha detto Lorenzo Casini presidente della Lega A di calcio al convegno "Campi aperti, tra mercati e diritti" che si è tenuto a Casa Corriere Festival a Napoli. "Al di là degli stadi per gli Europei 2032 - ha detto Casini - è dovere in tutto il Paese delle istituzioni locali collaborare con il Governo per arrivare rapidamente ad avere impianti davvero di serie A, ricordando che lo stadio non è solo luogo per andare la domenica a vedere la partita ma deve essere anche offerta di servizi sportivi per il quartiere da usare durate la settimana. E oggi può anche produrre energia, essere un hub tecnologico, lo si vede nel mondo ma non accade in Italia".

Casini parla anche dell'impegno su nuovi fronti della Lega calcio, "stiamo lavorando - ricorda - su un nostro documento di riforme che poggia su risorse, infrastrutture e cultura. Sulle risorse vanno fatti interventi per abbattere i costi, con un nuovo regolamento su agenti e procuratori. Ma c'è anche il tema di dove poter reperire risorse aggiuntive. La Serie A in Italia non riceve nulla dalla fase delle scommesse e c'è su questo un margine di intervento molto ampio. La cultura è una parte difficile perché non significa organizzare una mostra ma migliorare la cultura delle regole legate allo sport". (ANSA).