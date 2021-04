CASINI, Lavori entrati nel vivo al Viola Park. Dal TAR...

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto per parlare del Viola Park e non solo visto il ritorno di Rocco Commisso a Firenze. Queste le sue dichiarazioni: "Ho sentito il presidente al telefono, ma non l'ho visto perché avevo numerosi impegni. Sapevo che avrebbe dovuto vedere questa sua nuova creatura, i lavoro sono nel pieno, nel vivo e sta venendo fuori un bel progetto per Bagno a Ripoli, ma soprattutto per la Fiorentina. E' giusto che Commisso abbia almeno questa soddisfazione perché la partita di ieri ci ha lasciato come un pugile il giorno dopo una sconfitta sul ring, io ci ho dormito molto male. Da quando se ne è andato Paulo Sousa il progetto di rinascita viola non è più ripartito, ma sono convinto e fiducioso che già dalla prossima stagione succederà. Commisso metterà grandi energie nel futuro della Fiorentina. Per ora non ci sono aggiornamenti rilevanti dal TAR, ma attendiamo fiducioso perché sappiamo di aver fatto le cose in modo inappuntabile. Un'opera così importante non può essere sospesa da un ricorso di quel tipo, spero non si concretizzerà in rallentamenti. Stiamo andando avanti, basta passare da lì e lo notiamo. Vedremo nei prossimi giorni di annunciare qualcosa".