CASINI, CS? Presentato il progetto: il countdown...

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, si è così espresso al 'Salotto Viola' su Italia 7 in merito alla posa della prima pietra del nuovo centro sportivo della Fiorentina, slittata tra la fine di gennaio e l'inizio febbraio: "Dipenderà anche dalla Fiorentina, nemmeno tanto dal Comune. So che è stato presentato il progetto il 30 dicembre con delle integrazioni necessarie e credo che dalla settimana dell'11 gennaio possiamo attivare il countdown di un mese. Poi torno a dire che noi fast, fast fast lo siamo stati ma che neanche per la Fiorentina è semplice: voler realizzare un progetto da 80 milioni in un anno è tanta roba... Sicuramente avranno lavorato senza sosta, ma penso sia un insieme di temi. Già i progettisti hanno fatto una cosa straordinaria, perché l'approvazione della variante è avvenuta a fine ottobre e si è concretizzata attorno al 10 dicembre per poi arrivare alla presentazione di progetto grandissimo. Adesso servono anche un po' di tempi tecnici per il Comune e gli enti di autorizzazione. A volte si banalizzano un po' certi tempi, nemmeno negli USA si presenta un progetto e il giorno dopo c'è l'ok a costruire. Non funziona così".