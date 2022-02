CASINI, Con ACF incontro ok. A lavoro per risolvere

I potenziali ostacoli per il Viola Park hanno messo in allarme la Fiorentina e per questo Joe Barone stamani si è presentato dal sindaco di Basgno a Ripoli Francesco Casini per capire al meglio la situazione. Proprio il sindaco ha parlato al TgR Rai Toscana: "L'incontro è andato molto bene, come sempre con la Fiorentina. C'è grande operatività e oramai si è creato un rapporto speciale con l'amministrazione di Bagno a Ripoli. Le complessità che ha rilevato anche il presidente possono essere risolte. Sia attraverso il lavoro della nostra amministrazione che grazie a quello di Firenze e del sindaco Dario Nardella. Siamo al lavoro per trovare soluzioni e per portare la tramvia a Bagno a Ripoli".

Infine un commento sulle indicazioni per le linee sui campi: "Non c'è prescrizione per il ministadio ma per i campi sintetici e in erba naturale. Comunque siamo in contatto con la Soprintendenza per trovare una soluzione".