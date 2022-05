CASAMONTI, Stadi, da 15 anni se ne parla a Firenze

Marco Casamonti, archistar dello studio Archea e associati che ha progettato il Viola Park, ha parlato a TMW dell'Arena Kombetare di Tirana, lo stadio dove stasera la Roma giocherà la finale di Conference League contro il Feyenoord: "Moltissimi stadi in Italia sono dei comuni e non delle società. E c'è una sorta di difficoltà a investire sui nuovi impianti perché c'è una dicotomia tra la proprietà dello stadio e chi ha la forza di investire. E poi: che fare dei vecchi stadi? Meglio fare nuovi stadi nelle zone dove già esistono. Come nel caso di Udine e Torino, dove non è stato sprecato suolo. Burocrazia? Ci vorrebbe una legge apposita perché è davvero complicato. A Firenze sono 15 anni che si parla del nuovo stadio: abbiamo un apparato burocratico talmente complesso in maniera di grandi infrastrutture da rendere difficile la realizzazione. Il rapporto pubblico-privato non è fluido, non c'è l'abitudine a lavorare insieme".