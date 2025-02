Casamonti parla del Viola Park: "Commisso è già rientrato delle spese per costruirlo"

vedi letture

Ospite a Radio Kiss Kiss, l'architetto del Viola Park Marco Casamonti ha così parlato del centro sportivo della Fiorentina: "Per la costruzione del Viola Park i meriti vanno al presidente Commisso e alla società che ha fortemente voluto realizzare quest’opera importante. Noi l’abbiamo disegnata cercando di fare un luogo per tutti, dai bambini, alle donne, agli uomini. I costi? Sono in relazione alla quantità delle infrastrutture che si realizzano. Il Viola Park è costato alla Fiorentina un investimento di oltre 100 milioni di euro, circa 110-120 milioni ma è il luogo dove i giocatori crescono e posso dire che la società viola è già rientrata nelle spese. Se la società pianifica il tutto allora riesce anche ad ammortizzare i costi subito. Se posso costruire anche il cnetro sportivo del Napoli? Conosco De Laurentiis personalmente e lui sa chi sono.

Se mi contattasse, farei volentieri il centro sportivo del Napoli. È una persona che sa gestire bene le sue proprietà, quindi farebbe sicuramente molto bene anche il centro sportivo".