CASAMONTI, Andare allo stadio da eroi. Il restyling...

Direttamente da Tirana dove è stato presentato l'Air Albania Stadium, l'architetto fiorentino Marco Casamonti ha risposto anche ad un paio di domande sull'eventuale nuovo stadio della Fiorentina: "La giornata della partita deve essere una giornata di vago a 360° gradi. Oggi andare allo stadio diventa un’impresa eroica, tra acqua, servizi scadenti, un qualcosa non al passo con i tempi. La volontà della Fiorentina di dotare Firenze di un nuovo stadio è un atto di rispetto verso i tifosi".

Il restyling del Franchi? "“La prima ipotesi di Rocco e nostra è stata quella di fare del Franchi un impianto moderno e funzionale. Certamente lo stadio di oggi non è confortevole e non è adatto ai requisiti che abbiamo elencato. Uno stadio del 1930, per quanto un’opera straordinaria, se non si adatta al calcio di oggi bisogna superarlo. Noi pensavamo che potesse modernizzarsi, abbiamo presentato un progetto con il comune a cui la Soprintendenza ha, legittimamente, espresso il suo mandato di tutela, con una visita anche di un dirigente da Roma. Si è deciso che non si può alterare in nessun modo la struttura delle curve originaria. Quindi, a questo punto, lo stadio non è più confortevole perché la distanza tra le porte e gli spettatori è di 180 metri e quindi non si vede. Questo impone altre strategie e altri pensieri. La Soprintendenza ha però svolto legittimamente il suo ruolo".