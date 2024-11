CASADEI, Quante squadre su di lui. Ci pensa il Monza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sirene di mercato per Cesare Casadei, grande protagonista con la Nazionale Under 21 e oggi in forza al Chelsea, accostato negli scorsi mesi anche alla Fiorentina. Il centrocampista 2003, riporta TMW, è entrato nei radar del Monza a caccia di rinforzi in vista di gennaio. Ma le prestazioni di Casadei hanno acceso i riflettori anche di due big spagnole quali Villarreal e Betis, pronte a muovere passi concreti per anticipare la concorrenza. Casadei intanto ha catturato l’attenzione del PSV Eindhoven in Olanda. Mercato e telefono bollente per il centrocampista assistito da Epic Sports Italy. Gennaio si avvicina e Casadei può tornare in Serie A, il Monza ci sta pensando.