CARRARESE, Imperiale verso il rinnovo fino al 2027

Dopo la storica promozione in Serie B, Marco Imperiale continua alla Carrarese. Come scrive TMW, il laterale sinistro, che può giocare anche da centrale, è a un passo dal firmare il rinnovo con il club toscano portando la scadenza al 2027, un anno in più rispetto all’attuale.

Imperiale è arrivato a Carrara nel 2020/21 in prestito dall’Empoli e da allora non ha più cambiato maglia collezionando in totale 130 presenze, con due reti, in gialloazzurro e diventando una pedina fondamentale del club fresco di promozione in Serie B.