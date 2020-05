CARNEVALI, Se qualcuno non vuole ripartire lo dica

“Se c’è qualcuno che non vuole ripartire, lo dica”. Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, commenta anche le differenze intestine alla Serie A. Per poi affrontare anche il tema della trasparenza su eventuali nuovi contagi: “Non possiamo pensare di essere più o meno furbi. Bisogna avere massima trasparenza, perché esiste l’eventualità che chi vuole continuare nasconda un positivo per infortunato e chi invece vuole fermarsi lo faccia uscire. Ripartenza? Io ho votato per riprendere il 20 giugno e non il 13. Se vogliamo finire dobbiamo pensare ai nostri interessi, poco importa se finiamo a metà agosto”.