CARNEVALI, Lirola via, ma noi bottega cara. Boa...

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di calciomercato, partendo dalla possibile cessione di Lirola con un messaggio anche ai viola: "Non ho avuto modo di parlare con lui perché è ancora in vacanza, ma ho sentito che vorrebbe andare via tanto che avrebbe già disdetto l' appartamento. Se non ha motivazioni è giusto che vada, qui resta solo chi è motivato. Ma per cederlo servono le condizioni, noi i giocatori non li regaliamo. Quella del Sassuolo è una bottega cara".

Carnevali ha poi parlato di Boateng e Babacar: "Per quest'ultimo stiamo portando avanti trattative abbastanza complicate. Ma alla fine penso che lo cederemo". Poi c' è da risolvere la questione Boateng. "Qualche club è interessato, nel fine settimana salgo a Vipiteno per parlare con lui. Se resterà con noi? Non so, dipende quanta voglia ha. È un campione, ma dobbiamo parlarci chiaramente. Se ci sono le condizioni giuste saremmo contenti di continuare il rapporto (il Boa ha un altro anno di contratto, ndr), altrimenti vedremo di trovare una soluzione. Nuovi colpi alla Boateng? Non illudiamo nessuno con il grande nome solo per fare qualche abbonamento in più, noi cerchiamo solo gente funzionale al progetto tecnico