CARNEVALI, Berardi? Offerta viola non adeguata

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha confermato così della possibilità di Berardi di andare alla Fiorentina l'estate scorsa al Messaggero: "È la nostra bandiera, credo che lui sia un campione per cui dobbiamo dare il giusto peso al valore del giocatore. La scorsa estate, ad esempio, abbiamo ricevuto una proposta non adeguata della Fiorentina"

Poi il dirigente neroverde ha negato qualsiasi tipo di accordo con l'Inter (o con altri club) per la cessione di Frattesi e Scamacca (anche loro accostati alla Fiorentina) in estate: "Scamacca, essendo un attaccante, ha tantissimo mercato ed è già in orbita nazionale. L’Inter è stata tra le prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordi. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro".