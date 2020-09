CARNASCIALI, Borja veloce di testa. In attacco...

L'ex viola Daniele Carnasciali, ha parlato del mercato viola durante la trasmissione "A tutto mercato" di Tmw Radio: "La Fiorentina ha buoni giocatori e ogni anno si deve salire di un gradino. I presupposti per fare bene ci sono. Se si riesce a fare una programmazione giusta, la Fiorentina può dire la sua. Mi sembra un mercato sottotono per tutte le squadre. Se riesce a tenere Chiesa, Milinkovic, Pezzella e Castrovilli è già buono. Se poi riuscisse a prendere giocatori di esperienza come Borja Valero e una punta, sarebbe ottimo. In attacco ci sono già 5 attaccanti ma se ti garantiscono 5-10 gol...sere una punta che fa 15-20 gol. Il profilo giusto? Manduzkic sarebbe buono".

"Vlahovic è giovanissimo ma oggi non lo reputo un bomber che ti può garantire almeno 15 gol. Se non digerisce la panchina, può andare in prestito. Alla Fiorentina serve un attaccante pronto. Chiesa eterna promessa come Berardi? Ha fatto una grande stagione, gliela auguro anche Chiesa. Il problema di Federico è stato il mercato lo scorso anno. Logico che serve che le big tirino fuori soldi importanti per lui, ma per il ragazzo spero che si leghi per diversi anni alla Viola per crescere e far vedere ciò di cui è capace. Per il bene suo, se rimane a Firenze può crescere. Abbiamo visto cosa è successo a Bernardeschi quando è andato via".

Il ritorno di Borja Valero? "A Firenze ha fatto benissimo, conosce l'ambiente, all'Inter Conte lo ha messo sempre dentro. Va piano ma va veloce con la testa. E' giusto per la piazza, ma serve anche qualcun'altro. Centrocampo? Se il presidente dice che è il migliore è vero, manca però un attaccante giusto. Tra Milik e Piatek? Milik è forte con i piedi e di testa, aiuta la squadra. Ma costa tanto. Se riesci a prenderlo, la Fiorentina fa un bel balzo in avanti tra le squadre che possono giocarsi l'Europa il prossimo anno"