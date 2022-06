CARAVELLO, Igor sarebbe l'ideale per il Napoli

Intervenuto a CalcioNapoli24, l’intermediario di mercato Danilo Caravello, in stretto contatto con Igor si è espresso su un possibile interessamento del Napoli per il difensore brasiliano della Fiorentina parlandone così: “Igor rientrerebbe nei parametri del Napoli; in più, vedrebbe questo club come un punto di approdo importante e potrebbe far bene in questa piazza. Costerebbe certamente meno degli altri profili accostati agli azzurri e potrebbe fare al caso del club di De Laurentiis in ottica rinnovamento”.