CARACCIOLO, Viola, tieniti Iachini. Vlahovic potente

L'ex bomber del Brescia Andrea Caracciolo (soprannominato l'Airone) ha parlato in vista della sfida di lunedì tra le Rondinelle e la Fiorentina, soffermandosi anche sul suo ex tecnico Beppe Iachini, attualmente alla guida dei viola. Ecco le sue parole: "Il mio rapporto con Iachini? Abbiamo sempre avuto grande stima reciproca: abbiamo ottenuto la promozione ai playoff e feci 25 gol con la stagione in B con lui. In A retrocedemmo subito ma Corioni esonerò subito il mister. Grazie a lui il Brescia cambiò mentalità, acquisimmo più sicurezze e consapevolezza dei mezzi: dopo ogni vittoria trovava sempre il modo per perfezionare ciò che non andava. La sua grinta è il modo che ha per dirti che devi migliorare sempre. Quando arrivò lui in B noi eravamo vicini ai playout e con lui siamo arrivati ai playoff: è un allenatore completo. Se la Fiorentina fa bene a tenerlo? Certo, assolutamente. La ripresa? Non è mai facile riprendere dopo tre mesi, non è mai successo: spero che l'Italia abbia finito di vivere una situazione inaspettata. Il Brescia? Resterà sempre il mio amore più grande, sono orgoglioso di essere diventato un recordman della storia di quel club. Vlahovic? Mi piace molto, è un attaccante che ha potenza: mi è piaciuto molto la rete che ha fatto contro l'Inter. E' giovane, gli va dato il tempo di espolodere: la carriera di un allenatore è strana. L'importante è che resti umile e lavori".