CAPUTI, La Lazio reagirà. Viola a metà del guado

Il giornalista de Il Messaggero Massimo Caputi ha parlato della gara di domani tra Lazio e Fiorentina: "La Lazio prima di Begamo ci credeva molto, ad un solo punto dalla Juve, ma stavolta giocherà dopo la capolista col rischio di farlo a -7 ancora prima di scendere in campo. Penso che nello scudetto ci creda ancora, ma tre mesi di inattività si sono fatti sentire, come dimostra il crollo evidente con l'Atalanta nel secondo tempo. Anche se domani ci saranno diverse assenze pesanti mi aspetto una grande reazione dei biancocelesti. La Fiorentina, dopo il cambio tecnico con caratteristiche opposte tra i due, si trova al metà del guado, tra l’esigenza di fare punti e la voglia di volare di una piazza. Ribery o Sottil? Le squadre di un certo livello devono avere dei giovani con 2/3 giocatori esperti, da punto di riferimento. Chiesa? Per restare in viola dovrà essere pienamente coinvolto"