CAPELLO, Lukaku come Batistuta? Non esiste

Fonte: Radio anch’io sport

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fabio Capello ha commento così il paragone Lukaku-Batistuta: “Batistuta era un altro giocatore, Lukaku quando riceve palla la protegge e fa salire la squadra, ha una buona velocità in contropiede. Sarà importante quando ci sarà Dybala, però il paragone con Batistuta non esiste, lui in area di rigore aveva qualità balistiche rare, sia di testa che con i piedi”.