CANUTI, Viola meno forte dell'anno scorso. Il Milan...

Fonte: milannews.it

FirenzeViola.it

L'ex difensore Nazzareno Canuti, che ha giocato nel Milan nella stagione 1982/1983, ha rilasciato un'intervista a Radio City4You in cui ha parlato della gara di stasera: "Vedo la Fiorentina, rispetto all'anno scorso, leggermente meno forte. I viola giocheranno contro un Milan che mi sembra in ripresa, dopo il derby, eccezion fatta per la scivolata in Champions che, comunque, ci può stare. In ogni caso, è tutto da vedere, il campionato è tutto da giocare. Secondo me, la Fiorentina, soprattutto in attacco, ha perso qualcosa. Quindi, io vedo favorito il Milan. Penso che, giocando bene la Fiorentina e giocando bene il Milan, il Milan possa vincere".