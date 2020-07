CANOVI, Per me Ivan Juric andrà alla Fiorentina

L'operatore di mercato Dario Canovi ha commentato la situazione relativa al totoallenatore: "Per De Zerbi un altro anno al Sassuolo è utile. Dal punto di vista difensivo ci sono ancora lacune. Juric mi sembra più pronto e ha studiato da Gasperini, che è il miglior allenatore in Italia. Da lui hanno imparato tantissimo sia Juric che Thiago Motta. Per me Juric andrà alla Fiorentina. C'ha provato anche il Cagliari ma lo vedo a Firenze".