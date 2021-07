CANNAVARO, Pronto per allenare in Europa

Fabio Cannavaro in Italia? Nel futuro prossimo il capitano della Nazionale campione del mondo del 2006 potrebbe sedere su una panchina di A, o anche in un altro dei principali campionati europei. A rivelare questa possibilità proprio l'ex difensore di Juventus e Napoli, attualmente tecnico del Guanghzou, che in un'intervista ha Sky Sport ha parlato così del suo futuro: "Ho voglia di tornare in Italia. Alleno da diverso tempo e ho ancora un contratto di un anno e mezzo con il Guanghzou, una società che mi ha permesso di crescere. La mia idea è però quella di mettermi alla prova in Europa. Mi piace molto allenare e ho studiato tanto, cosa che se mi avessero detto anni fa non avrei pensato di dire. L'obiettivo è quello di rientrare in Europa.