CANDREVA, Pronto ad andare da Gilardino: sì al Genoa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Candreva è a un passo dal Genoa. La stagione del Grifone non è cominciata nel migliore dei modi e a rendere più complicato il lavoro del tecnico rossoblù Alberto Gilardino ci sono anche gli infortuni che vanno sommandosi e che hanno tolto interpreti alla trequarti, su tutti Messias e Malinovskyi, con quest'ultimo costretto ai box per diversi mesi. La società però è pronta ad andare in aiuto del tecnico, andando a pescare dal mercato degli svincolati.

Secondo quanto viene riferito oggi dall'edizione genovese di La Repubblica, per il Genoa è ormai ad un passo l'approdo di Antonio Candreva. Il 37enne, rimasto svincolato dopo il termine del contratto con la Salernitana, dovrebbe arrivare nel capoluogo ligure già la prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare. Nel 3-5-2 di Gilardino può agire sia da esterno a tutta fascia che da mezzala offensiva e, volendo, pure da trequartista. L'ex Lazio e Inter ha sciolto le riserve e detto sì al Genoa.