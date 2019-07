L'Argentina vince la finale per il terzo e quarto posto della Coppa America 2019 contro il Cile. E' 2-1 per l'Albiceleste, grazie ai gol di Aguero (12') e Dybala (22'), ai quali ha provato a rispondere - invano - Vidal (59') dal dischetto. Novanta minuti in campo per German Pezzella, ammonito al 58' per proteste al momento del rigore assegnato al Cile causato da Lo Celso.