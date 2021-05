CALORI, Viola? Se lotti per la salvezza perdi fiducia

L'ex difensore Alessandro Calori, oggi allenatore, ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto sul perché Fiorentina, Cagliari e Torino hanno vissuto una stagione del genere. Queste le sue dichiarazioni: "Succede quasi ogni anno che una-due squadre caschino in questa situazione. Spesso si parte con euforia e obiettivi forse troppo grandi: quando ti ritrovi a lottare per la salvezza e non sei abituato perdi fiducia, così come le certezze che avevi all'inizio".