Calori: "A gennaio mi aspetto una mini-rivoluzione dalla Fiorentina"

L'allenatore Alessandro Calori ha parlato a TMW del momento attuale in casa Fiorentina: "Una situazione più unica che rara. Ci sono più cose che non vanno, non solo i risultati. Le tante aspettative non mantenute fanno sì che debba essere ricostruita un’autostima che sta mancando”.

Come possono svoltare i viola?

“Innanzitutto bisogna rendersi conto della situazione. Poi deve iniziare una scalata e fare delle scelte anche drastiche. Poi a gennaio mi aspetto una mini rivoluzione. Questa situazione ad inizio anno era davvero impensabile. Oggi bisogna tornare a galla ritrovando serenità e diventando squadra. Altrimenti diventa molto difficile”.