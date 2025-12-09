Calori: "A gennaio mi aspetto una mini-rivoluzione dalla Fiorentina"
L'allenatore Alessandro Calori ha parlato a TMW del momento attuale in casa Fiorentina: "Una situazione più unica che rara. Ci sono più cose che non vanno, non solo i risultati. Le tante aspettative non mantenute fanno sì che debba essere ricostruita un’autostima che sta mancando”.
Come possono svoltare i viola?
“Innanzitutto bisogna rendersi conto della situazione. Poi deve iniziare una scalata e fare delle scelte anche drastiche. Poi a gennaio mi aspetto una mini rivoluzione. Questa situazione ad inizio anno era davvero impensabile. Oggi bisogna tornare a galla ritrovando serenità e diventando squadra. Altrimenti diventa molto difficile”.
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una rispostadi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
