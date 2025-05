Calcio, Alessandro Del Piero diventa allenatore: "Ora potete chiamarmi mister"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Alessandro Del Piero è diventato allenatore. L'ex capitano bianconero ha conseguito la licenza Uefa Pro, il massimo grado per gli allenatori di calcio, dopo aver sostenuto l'esame con discussione della tesi a Coverciano. L'annuncio è arrivato direttamente da Del Piero attraverso il suo profilo Instagram: "Da oggi potete anche chiamarmi 'Mister'… - si legge - "Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo.

E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell'allenatore". (ANSA).