Calabria, futuro in bilico: lui spera nel Bologna, ma occhio al Galatasaray

Era stato un nome buono anche per la Fiorentina, negli scorsi giorni. Adesso per Davide Calabria si possono riaprire le porte del Galatasaray. Lo scrive Tuttomercatoweb.com: a gennaio prima della decisione di andare a Bologna c'erano discorsi avviati col Gala e oggi la Turchia è ancora una possibilità. Calabria però ha dato priorità a una sua permanenza in Italia e la società rossoblù del presidente Saputo resta una possibilità.

C'è attesa per una proposta che potrebbe arrivare presto e che darebbe il via a una nuova trattativa tra le parti. Calabria, classe '96, si è trasferito a gennaio in prestito al Bologna, rimane di proprietà del Milan ma è in scadenza al prossimo 30 giugno. Il club rossonero non lo riscatterà.