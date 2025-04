Cagliari-Fiorentina, guida completa alla diretta: TV, streaming e radiocronaca

La sfida tra Cagliari e Fiorentina, in programma mercoledì alle 18:30, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguirla in TV è necessario scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box, PlayStation o Xbox. La telecronaca sarà affidata a Gabriele Giustiniani.

In alternativa, per chi preferisce la diretta testuale, sarà disponibile su FirenzeViola.it, mentre la radiocronaca andrà in onda su Radio FirenzeViola.