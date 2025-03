Cagliari, allenamento speciale in spiaggia: Nicola porta tutti correre sulla sabbia

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAR - Rossoblù al mare. Ma per allenarsi. Anzi, una seduta in qualche modo più dura del solito: correre sulla sabbia fa spendere molte energie. Il Cagliari si è ritrovato questa mattina al Poetto, di fronte a un pubblico composto dai fan delle passeggiate sul bagnasciuga e delle colazioni ai baretti. Agli ordini del mister Davide Nicola e del suo staff, il gruppo ha iniziato con dei lavori di attivazione, per poi passare a delle esercitazioni atletiche mirate allo sviluppo della forza esplosiva e al potenziamento: continue "navette", scatti e cambi di direzione. L'ultima parte della seduta dedicata al divertimento con i calciatori impegnati in un torneo a più squadre: una serie di partitelle giocate 5 contro 5 ad alta intensità su un campo ridotto. Fatica, gol e sorrisi davanti a tanti curiosi, compreso Mario Brugnera, oggi 80enne, campione d'Italia con il Cagliari nel 1969/70.

Assenti gli infortunati e i nazionali. Coman, Luvumbo e Zappa hanno continuato i lavori individuali al centro sportivo di Assemini. Tra i rossoblù chiamati dai ct, rientro alla base anticipato per Obert per un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato con la sua Slovacchia nella gara di Nations League contro la Slovenia. Le sue condizioni verranno ora monitorate dallo staff medico del club. La ripresa degli allenamenti è fissata ad Assemini per martedì pomeriggio. Da lì comincerà la settimana di lavoro in vista dello scontro salvezza del 30 marzo alla Unipol Domus contro il Monza. (ANSA).