CAG-FIORE, I convocati: out Saponara e Vlahovic

Sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha appena pubblicato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Cagliari e, scorrendo l'elenco dei nomi, due assenze spiccano sulle altre: non saranno infatti del match né Dusan Vlahovic né Riccardo Saponara, due dei trascinatori della viola in questa stagione. La lista dei convocati è arrivata poco dopo un'altra comunicazione ufficiale del club, ovvero l'annuncio di due positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra. Ecco l'elenco completo dei giocatori che partiranno per Cagliari:

BIRAGHI Cristiano

BONAVENTURA Giacomo

CALLEJÓN BUENO Josè Maria

CASTROVILLI Gaetano

DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

DRĄGOWSKI Bartlomiej (P)

DUNCAN Joseph Alfred

GONZALEZ Nicolas Ivan

IKONE Nanitamo Jonathan

KOKORIN Aleksandr

MALEH Youssef

MILENKOVIĆ Nikola

MUNTEANU Louis

NASTASIĆ Matija

ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro

PULGAR FARFAN Erick Antonio

PIĄTEK Krzysztof

ROSATI Antonio (P)

SOTTIL Riccardo

TERRACCIANO Pietro (P)

TERZIĆ Aleksa

TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian

VENUTI Lorenzo