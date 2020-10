CACERES, In campo 90' nel ko per 4-2 dell'Uruguay

Brutto ko per l'Uruguay nella gara di qualificazione al prossimo Mondiale. Nonostante il solito Suarez, La Celeste è caduta sotto i colpi dell'Ecuador: 4-2 il punteggio finale ma solo grazie alla doppietta nel finale del Pistolero. 90 minuti in difesa per il difensore della Fiorentina Martin Caceres, in una partita non proprio eccellente per la retroguardia dell'Uruguay. Con lui anche Godin e gli altri "italiani" Nandez e Bentancur, che ha lasciato il campo nella ripresa in favore dell'ex Samp Torreira.