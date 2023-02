CACCIATORE, Dodo ok ma migliori la fase difensiva

L'ex difensore dell'Hellas Fabrizio Cacciatore ha parlato della sfida tra i gialloblù e i viola di oggi: "Sarà una partita importante per tutte e due. Il Verona è riuscita a migliorarsi tantissimo, dopo aver cambiato tanto, e sta dimostrando che può salvarsi. Per quanto riguarda la Fiorentina, la squadra ha raccolto meno di quanto si è visto in campo, perché finalizza poco rispetto a quanto crea. A livello fisico si paga di sicuro il doppio impegno tra coppa e campionato in una settimana".

Giudizio su Dodò? "Non è facile per un terzino giocare in Italia dove si deve difendere più che attaccare e Dodo deve migliorare proprio sotto il primo aspetto. Perciò è normale il periodo di ambientamento ma resta un giocatore valido e come tale pagato molto".

Il suo pensiero su Biraghi? "Se società e allenatore gli hanno dato la fascia significa che gli riconoscono un certo valore. Ma proprio il fatto che sia capitano comporta che i tifosi da lui si aspettino di più".